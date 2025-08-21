Das vom Hausschwamm befallene Gotteshaus in Neuendorf am Damm wird gerade mit EU-Mitteln saniert - und soll danach auch für weltliche Zwecke genutzt werden.

Aktuell existiert nur noch das Gerippe des Dachstuhls, der komplett abgenommen und erneuert werden soll.

Neuendorf am Damm - Die Kirche im Dorf lassen: Für Almut Jäger und einige andere Neuendorfer ist das nicht nur eine Floskel. Sie haben sich dafür eingesetzt, dass das vom Hausschwamm befallene Gotteshaus-Dach saniert wird. In dieser Woche haben die Arbeiten begonnen.