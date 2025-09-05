Stadt Kalbe investiert Kita als Großbaustelle - bei laufendem Betrieb
Verschiedene Gewerke geben sich aktuell im Kalbenser Märchenland die Klinke in die Hand. Die Betreuung der Kinder erfolgt dort indes weiter.
05.09.2025, 06:00
Kalbe - Das Kalbenser Märchenland, bei dem es sich um die größte Kindertagesstätte ohne integrierten Hort in der Einheitsgemeinde Kalbe handelt, ist ein weiteres Mal in eine Großbaustelle verwandelt worden – und das bei laufendem Betrieb. Aktuell werden dort, rein bautechnisch, gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.