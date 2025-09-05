Verschiedene Gewerke geben sich aktuell im Kalbenser Märchenland die Klinke in die Hand. Die Betreuung der Kinder erfolgt dort indes weiter.

Nico Köhn von der beauftragten Baufirma kontrolliert in der abzudichtenden Kellerwand die Bohrlöcher.

Kalbe - Das Kalbenser Märchenland, bei dem es sich um die größte Kindertagesstätte ohne integrierten Hort in der Einheitsgemeinde Kalbe handelt, ist ein weiteres Mal in eine Großbaustelle verwandelt worden – und das bei laufendem Betrieb. Aktuell werden dort, rein bautechnisch, gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.