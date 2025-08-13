Arbeitsgemeinschaft legt Zwischenbericht vor Diese zwei Gardelegener Kitas stehen vor dem Aus und das sind die Gründe
Die Kita-AG der Hansestadt Gardelegen betrachtet zwei Einrichtungen als „nicht zukunftsfähig“. Insgesamt elf Kitas wurden unter die Lupe genommen und dabei teils gravierende Mängel erfasst.
Aktualisiert: 14.08.2025, 13:38
Gardelegen. - Es deutlich aussprechen, gar das Wort „Schließung“ in den Mund nehmen, das wollte am Dienstag im Gardelegener Sozialausschuss niemand. Aber: Die Tage zweier Kitas sind nach einem Zwischenbericht einer eigens gegründeten Kita-Arbeitsgemeinschaft (AG) offensichtlich gezählt.