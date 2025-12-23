Die Stadt Oebisfelde-Weferlingen investiert weiter in die Leistungsfähigkeit ihrer Feuerwehren und hat einen neuen Rüstwagen für das Gerätehaus Mitte beschafft.

Kathendorf. - Mit einem neuen Rüstwagen stärkt die Stadt Oebisfelde-Weferlingen kurz vor den Feiertagen die Einsatzfähigkeit ihrer Feuerwehr. Für das Gerätehaus Mitte wurde ein modernes Spezialfahrzeug beschafft, das vor allem bei Verkehrsunfällen, Unwettern und anderen technischen Hilfeleistungen zum Einsatz kommen soll. Die Gesamtkosten belaufen sich auf knapp 582.000 Euro. Davon übernimmt das Land Sachsen-Anhalt 300.000 Euro, die Restsumme stellt die Stadt Oebisfelde-Weferlingen bereit.