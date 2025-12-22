Nach 26 Jahren Ehrenamt in der Kommunalpolitik möchte der ehemalige Oebisfelder Ortsbürgermeister Sven Groneberg sich nun mehr auf private Projekte konzentrieren. In der letzten Stadtratssitzung des Jahres wird er herzlich verabschiedet.

Zum Abschluss eine Umarmung: Der Oebisfelder Stadtrat Sven Groneberg hört auf

Eine besondere Collage als Abschiedsgeschenk: Fotos aus 26 Jahren Ehrenamt in der Kommunalpolitik.

Oebisfelde. - Mit persönlichen Worten und großer Wertschätzung ist Stadtrat Sven Groneberg (SPD) am 16. Dezember aus dem Stadtrat von Oebisfelde-Weferlingen verabschiedet worden. Bereits zuvor war der ehemalige Ortsbürgermeister und spätere stellvertretende Ortsbürgermeister von Oebisfelde im Ortschaftsrat offiziell verabschiedet worden, nun folgte der Abschied auf Stadtebene.