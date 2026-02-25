Michelle Behnert hat sich ihren Wunsch vom eigenen Fotostudio in Gardelegen erfüllt. Die Lindstedterin erzählt, wie es dazu kam und warum sie nicht Vollzeitfotografin werden will.

Kreativität: Neues Fotostudio in der Gardelegener Innenstadt bietet mehr als einfache Fotos

Michelle Behnert aus Lindstedt hat in der Gardelegener Innenstadt ihr Fotostudio Ossis Blickpunkt eröffnet.

Gardelegen - Der Weg zum eigenen Fotostudio war für Michelle Behnert kein schneller Entschluss, sondern ein längerer Prozess. Jahre spielte sie mit dem Gedanken, irgendwann einen festen Ort für ihre Fotografie zu haben. Seit Mitte Februar ist dieser Ort Realität. Mit „Ossis Blickpunkt“ betreibt Behnert am Gardelegener Aschberg ein Fotostudio, das sie Schritt für Schritt nach ihren eigenen Vorstellungen aufgebaut hat.