Die Zukunft des Altmark-Klinikums hängt von einem Zuschlag ab. Angestellte sollen auf Weihnachtsgeld verzichten. Was Jürgen Richter, Geschäftsführer der Salus, zur aktuellen Situation verrät ...

Das Altmark-Klinikum in Gardelegen hat jüngst erst einen millionenteuren Anbau erhalten. Nach einer Betriebsversammlung befürchteten Mitarbeiter die Schließung eines der beiden Standorte.

Altmarkkreis Salzwedel. - Die aktuelle Situation des Altmark-Klinikums ist offensichtlich schlecht. Anfang November war öffentlich geworden, dass aufgrund der finanziellen Schieflage des Klinikums Mitarbeiter auf ihr Weihnachtsgeld verzichten sollen und es in der Belegschaft Spekulationen über die Schließung eines Standortes gibt. Jürgen Richter, Geschäftsführer der Salus Altmark Holding gGmbH, zeichnete im jüngsten Kreissozialausschuss ein düsteres Bild der Finanzlage. „Die Rahmenbedingungen haben sich weiter verschlechtert“, sieht er ein Politikversagen als Ursache.