Krankenhaus fehlen 8 Millionen Euro „Kredit von unseren Mitarbeitern“: Altmark-Klinikum in finanzieller Krise
Die Zukunft des Altmark-Klinikums hängt von einem Zuschlag ab. Angestellte sollen auf Weihnachtsgeld verzichten. Was Jürgen Richter, Geschäftsführer der Salus, zur aktuellen Situation verrät ...
Altmarkkreis Salzwedel. - Die aktuelle Situation des Altmark-Klinikums ist offensichtlich schlecht. Anfang November war öffentlich geworden, dass aufgrund der finanziellen Schieflage des Klinikums Mitarbeiter auf ihr Weihnachtsgeld verzichten sollen und es in der Belegschaft Spekulationen über die Schließung eines Standortes gibt. Jürgen Richter, Geschäftsführer der Salus Altmark Holding gGmbH, zeichnete im jüngsten Kreissozialausschuss ein düsteres Bild der Finanzlage. „Die Rahmenbedingungen haben sich weiter verschlechtert“, sieht er ein Politikversagen als Ursache.