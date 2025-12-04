weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Baumbestand in Stendal leidet Trockenheit und Sturmschäden: Bäume in Stendal kämpfen ums Überleben

Stürme und anhaltende Trockenheit haben Stendals Baumbestand stark getroffen. Pilzbefall und Fällungen prägen 2025 – wie die Stadt reagiert.

Von Nadine Wustmann und Tobias Hofbauer 04.12.2025, 17:07
Diese Kugelrobinie in der Frommhagenstraße in Stendal ist abgestorben und wird demnächst gefällt.
Diese Kugelrobinie in der Frommhagenstraße in Stendal ist abgestorben und wird demnächst gefällt. Foto: Nadine Wustmann

Stendal. - Sturmtief „Ziros“ hat im Juni gewütet und rund 130 Bäume in Stendal zerstört. Hinzu kommt die Trockenheit, die vor allem Birken, Rotdorn und Pappeln zusetzt. Der diesjährige Bericht der Abteilung Technische Dienste zu Baumbestandsänderungen im Stadtgebiet zeigt: 2025 war kein gutes Jahr für Stendals Bäume.