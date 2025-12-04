Stürme und anhaltende Trockenheit haben Stendals Baumbestand stark getroffen. Pilzbefall und Fällungen prägen 2025 – wie die Stadt reagiert.

Diese Kugelrobinie in der Frommhagenstraße in Stendal ist abgestorben und wird demnächst gefällt.

Stendal. - Sturmtief „Ziros“ hat im Juni gewütet und rund 130 Bäume in Stendal zerstört. Hinzu kommt die Trockenheit, die vor allem Birken, Rotdorn und Pappeln zusetzt. Der diesjährige Bericht der Abteilung Technische Dienste zu Baumbestandsänderungen im Stadtgebiet zeigt: 2025 war kein gutes Jahr für Stendals Bäume.