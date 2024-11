Kritik der Gardelegener AfD an Kita-AG: SPD und Linke sauer

Gardelegens Kitas stehen auf dem Prüfstand. Die Arbeit der dafür gegründeten Kita-AG, in der alle Fraktionen mitwirken, sorgte im Sozialausschuss für Diskussionen.

Gardelegen. - AfD-Stadtrat Sebastian Koch hatte kürzlich in einem Volksstimme-Artikel auf Missstände, die es aus seiner Sicht bei der Arbeit der Kita-AG gibt, hingewiesen. Seine Fraktion behauptete in einem Schreiben, die Mehrzahl der Mitglieder habe sich „einfach nicht gekümmert“. Koch selbst sprach von Chaos. Im Sozialausschuss musste er sich dafür rechtfertigen, denn er selbst soll nur eines von sechs Treffen wahrgenommen haben. Zumindest in einem Punkt bestätigte Linke-Stadträtin Gudrun Gerecke aber Kochs Eindruck teilweise.