  4. Bürgerentscheid in Gardelegen: Kurios: So viele ungültige Stimmzettel gab es bei der Wahl „Ja“ oder „Nein“

Der erste Bürgerentscheid in der Geschichte Gardelegens: Wo Spitzenwerte erreicht wurden, warum es eine Wahl der Dörfer war und welchen Rekord Wiepke aufstellte ...

Von Cornelia Ahlfeld 30.09.2025, 05:30
Der Vorstand der Bürgerinitiative gegen Windräder in den Hellbergen feierte am Sonntag einen Erfolg im Bürgerentscheid.
Der Vorstand der Bürgerinitiative gegen Windräder in den Hellbergen feierte am Sonntag einen Erfolg im Bürgerentscheid. Foto: Stefanie Herrmann

Gardelegen - Die Bürgerinitiative gegen Windräder im Wald hat einen Erfolg erzielt, der zusammen mit dem ersten Bürgerentscheid am 28. September 2025 in die kommunalpolitische Geschichte der Stadt Einzug halten wird.