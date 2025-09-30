Der erste Bürgerentscheid in der Geschichte Gardelegens: Wo Spitzenwerte erreicht wurden, warum es eine Wahl der Dörfer war und welchen Rekord Wiepke aufstellte ...

Kurios: So viele ungültige Stimmzettel gab es bei der Wahl „Ja“ oder „Nein“

Der Vorstand der Bürgerinitiative gegen Windräder in den Hellbergen feierte am Sonntag einen Erfolg im Bürgerentscheid.

Gardelegen - Die Bürgerinitiative gegen Windräder im Wald hat einen Erfolg erzielt, der zusammen mit dem ersten Bürgerentscheid am 28. September 2025 in die kommunalpolitische Geschichte der Stadt Einzug halten wird.