Bürgerentscheid in Gardelegen Kurios: So viele ungültige Stimmzettel gab es bei der Wahl „Ja“ oder „Nein“
Der erste Bürgerentscheid in der Geschichte Gardelegens: Wo Spitzenwerte erreicht wurden, warum es eine Wahl der Dörfer war und welchen Rekord Wiepke aufstellte ...
30.09.2025, 05:30
Gardelegen - Die Bürgerinitiative gegen Windräder im Wald hat einen Erfolg erzielt, der zusammen mit dem ersten Bürgerentscheid am 28. September 2025 in die kommunalpolitische Geschichte der Stadt Einzug halten wird.