Bürgerentscheid mit klarem Ergebnis Einmalig: Gardelegener haben entschieden, sie wollen keine Windräder im Wald
Einmalig in der Geschichte der drittgrößten Stadt Deutschlands: Die Gardelegener hatten die Wahl: Wollen sie Windräder im Wald zulassen - oder nicht? Das Ergebnis ist eindeutig.
Aktualisiert: 28.09.2025, 21:35
Gardelegen - Gerade mal eine Dreiviertelstunde nach Schließung der Wahllokale hat es gestern Abend gedauert, bis eindeutig klar war: Die Bürgerinitiative (BI) gegen Windräder im Wald hat gewonnen.