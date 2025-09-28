weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Bürgerentscheid mit klarem Ergebnis: Einmalig: Gardelegener haben entschieden, sie wollen keine Windräder im Wald

Einmalig in der Geschichte der drittgrößten Stadt Deutschlands: Die Gardelegener hatten die Wahl: Wollen sie Windräder im Wald zulassen - oder nicht? Das Ergebnis ist eindeutig.

Von Cornelia Ahlfeld und Stefanie Herrmann Aktualisiert: 28.09.2025, 21:35
Enrico Strecher ließ sich im Zichtauer Abstimmungslokal den Stimmzettel aushändigen. Abstimmungshelfer waren dort Michael Schönbeck, Dana Kösterke-Schönbeck und Jessica Gaede (von rechts).
Enrico Strecher ließ sich im Zichtauer Abstimmungslokal den Stimmzettel aushändigen. Abstimmungshelfer waren dort Michael Schönbeck, Dana Kösterke-Schönbeck und Jessica Gaede (von rechts). Foto: Stefanie Herrmann

Gardelegen - Gerade mal eine Dreiviertelstunde nach Schließung der Wahllokale hat es gestern Abend gedauert, bis eindeutig klar war: Die Bürgerinitiative (BI) gegen Windräder im Wald hat gewonnen.