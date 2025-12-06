Christina Dietmann aus Gardelegen tritt mit ihren süßen Miniaturpferden zusammen mit Julia Steinbrecher bei der Passion Pferd in Hannover auf. Das Trainingsprogramm brachte Besonderheiten mit sich...

Kurios: Wegen Passion Pferd in Hannover Disco für Ponys im Pferdestall

Discolicht im Pferdestall: Christina Dietmann mit ihren niedlichen Miniaturpferden (von links): Famina, Flora und Magic.

Gardelegen/Hannover. - Mit ihren Miniaturpferden kommt sie am 6. und 7. Dezember ganz groß raus: Christina Dietmann aus Gardelegen tritt bei der Fachmesse Passion Pferd, früher bekannt als „Pferd und Jagd“, in Hannover in zwei Shows auf.