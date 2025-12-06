Auftritt mit Instagram Star Julia Steinbrecher Kurios: Wegen Passion Pferd in Hannover Disco für Ponys im Pferdestall
Christina Dietmann aus Gardelegen tritt mit ihren süßen Miniaturpferden zusammen mit Julia Steinbrecher bei der Passion Pferd in Hannover auf. Das Trainingsprogramm brachte Besonderheiten mit sich...
06.12.2025, 06:00
Gardelegen/Hannover. - Mit ihren Miniaturpferden kommt sie am 6. und 7. Dezember ganz groß raus: Christina Dietmann aus Gardelegen tritt bei der Fachmesse Passion Pferd, früher bekannt als „Pferd und Jagd“, in Hannover in zwei Shows auf.