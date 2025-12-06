Die Ergebnisse der Einwohnerbefragung zur medizinischen Versorgung in Genthin, Jerichow und Elbe-Parey liegen vor. Die Auswertung zeigt ein wachsendes Bedürfnis nach flexibleren ärztlichen Angeboten.

Ein Drittel der Hausärzte in der Region Genthin sind über 60 jahre alst. In wenigen Jahren könnte sich die zahl der Praxen drastisch reduzieren.

Genthin - Über ein Jahr nach Abschluss der Befragung sind die Ergebnisse zur medizinischen Versorgung in der Region Genthin vorgestellt worden. Die im Sommer 2024 durchgeführte Erhebung unter rund 26 000 Einwohnerinnen und Einwohnern aus Genthin, Jerichow und Elbe-Parey sollte Aufschluss darüber geben, wie die Bevölkerung die derzeitige Ärzteversorgung bewertet und welche Wünsche sie für die Zukunft hat. Mit der Auswertung war die „PD – Berater der öffentlichen Hand“ beauftragt, die ihre Ergebnisse nun präsentierte.