Die beliebte Kutschenrallye in Estedt überrascht mit dem Motto „Tag der Medizin“ und verspricht originelle Aufgaben auf dem Rundkurs.

Lustige Kutschen gibt es traditionell auf jeder Kutschenrallye in Estedt. Vor einigen Jahren war es das Thema Ostern.

Estedt/VS. - Am Sonnabend, 4. Oktober, klappert und rumpelt es wieder ordentlich in und um Estedt. Dort wird nämlich die traditionelle Kutschenrallye ausgetragen. In jedem Jahr gibts ein tolles Motto. Und diesmal steht der spaßige Wettbewerb für alle Pferde- und Kutschenfreunde und die, die gern zuschauen, unter der Überschrift „Tag der Medizin“. Wie auch immer das für Gespannfahrer und ihre Pferde optisch umgesetzt wird, bleibt der Kreativität der Teilnehmer überlassen.

Kreative Aufgaben auf rund 20 Kilometern Strecke

Fest stehen indes schon die Zeiten: Alle Kutschen starten zwischen 8 und 12 Uhr auf dem Sportplatz in Estedt zu einem etwa 20 Kilometer langen, vorgegebenen Rundkurs in den Wald. Dort wird es wieder drei Stationen geben, an denen die Bei- und Mitfahrer ihr Geschick bei unterschiedlichen Aufgaben unter Beweis stellen können.

Knifflige Prüfungen für Teams und Mitfahrer

Schon soviel ist sicher: Kniffelig wird es auf jeden Fall. Zurück auf dem Platz müssen sich die Teilnehmer wieder auf einen spaßigen – und fotowirksamen – abschließenden Parcours einstellen, bei dem die Teams noch einmal die letzten Punkte für die Wertung sammeln können.

Abschluss mit Siegerehrung und Verpflegung

Die Organisatoren der Rallye freuen sich auf zahlreiche Kutschen samt Fahrern, Pferden und Reitern sowie gut gelaunte Zuschauer, die die Kutschen anfeuern. Im Anschluss gibt’s eine Siegerehrung ohne Gespanne auf dem Sportplatz. Eine herzhafte Versorgung sowie Kaffee und Kuchen sind gesichert.