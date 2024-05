Kein Geld mehr für den Wald Lindner sperrt Fördermittel: Was das konkret für Waldbesitzer in der Altmark bedeutet

Deutschland will den Waldumbau mit einem neuen Bundeswaldgesetz vorantreiben, gleichzeitig sperrt das Bundesfinanzministerium die Fördermittel. Eine Försterin erklärt am konkreten Fall, was das für Waldbesitzer bedeutet.