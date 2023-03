Lindenthals Naturschönheiten wurden 1816 schon vom Gardelegener Johann Wilhelm Bornemann in seinem Lied „Im Wald und auf der Heide“ besungen. Ist es dort immer noch so schön?

Lindenthal - Im Herbst vergangenen Jahres gab es aufgeregte Anrufe in der Volksstimme-Redaktion zum Zustand des Hindenburgweihers bei Lindenthal. Im Wasser des Waldsees lagen große Äste. Zahlreiche Bäume am Ufer wurden abgeholzt. An den Waldrändern ringsum lagen Berge pflanzlichen Unrats. Wie sieht es heute aus?