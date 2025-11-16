Die Schließung des Gardelegener Glaswerkes hat für viel Aufregung gesorgt. Jetzt kommt auch noch die Boryszew mit ersten Kündigungen nach der Insolvenzeröffnung.

Gardelegen - Erst die Schließung des Glaswerkes – plötzlich und unerwartet. 130 Mitarbeiter haben ihren Job verloren. Die Boryszew, einst weithin größter Arbeitgeber mit 1.400 Mitarbeitern, steckt mit aktuell noch knapp 370 Mitarbeitern in der Insolvenz. Vom Insolvenzverwalter gerade eben noch versichert, dass es keine Entlassungen geben wird, haben 24 Mitarbeiter wenige Tage später ihre Kündigung erhalten.