Widerstand gegen Polizei Mann rastete bei Metal Festival völlig aus: Gericht verurteilt ihn
Er schlug auf Scheiben ein, bedrohte Besucher, versuchte einen Polizisten zu verletzen und nach dessen Dienstwaffe zu greifen. Ein 33-Jähriger stand vor Gericht, um sich für diese Taten zu verantworten.
20.10.2025, 18:11
Gardelegen. - Ein totaler Ausraster auf dem Metal Frenzy Festival in Gardelegen – das hatte jetzt für einen 33 Jahre alten Mann aus einer Verbandsgemeinde im Landkreis Stendal ein juristisches Nachspiel.