weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Gardelegen
    4. >

  4. Widerstand gegen Polizei: Mann rastete bei Metal Festival völlig aus: Gericht verurteilt ihn

Widerstand gegen Polizei Mann rastete bei Metal Festival völlig aus: Gericht verurteilt ihn

Er schlug auf Scheiben ein, bedrohte Besucher, versuchte einen Polizisten zu verletzen und nach dessen Dienstwaffe zu greifen. Ein 33-Jähriger stand vor Gericht, um sich für diese Taten zu verantworten.

Von Theresa Gringmuth 20.10.2025, 18:11
Die Festnahme eines 33-Jährigen beim Metal Frenzy Festival in Zienau bei Gardelegen gestaltete sich für die Polizei schwierig.
Die Festnahme eines 33-Jährigen beim Metal Frenzy Festival in Zienau bei Gardelegen gestaltete sich für die Polizei schwierig. Symbolfoto: picture alliance/dpa

Gardelegen. - Ein totaler Ausraster auf dem Metal Frenzy Festival in Gardelegen – das hatte jetzt für einen 33 Jahre alten Mann aus einer Verbandsgemeinde im Landkreis Stendal ein juristisches Nachspiel.