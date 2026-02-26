Die Besucherzahlen der Tourist-Information Gardelegen zeigen: Das Interesse an Kunst und Geschichte ist groß. Besonders bei Gästen aus der Region.

Gardelegen. - Ob Kunst, Geschichte oder einfach ein Sonntagsspaziergang: Gardelegen hat im vergangenen Jahr viele Menschen angelockt. Insgesamt 3.747 Besucher nutzten die Angebote der Tourist-Information – die meisten davon aus der Region – 2.644 Gäste waren Einheimische. Völlig normal, sagt Antonia Ahrends, Leiterin der Stadtentwicklung in der Hansestadt. „Der Anteil der Touristen liegt unter dem der Einheimischen, was für eine Stadt der Größe von Gardelegen nicht ungewöhnlich ist.“ Besonders stark nachgefragt waren die Ausstellungen: 1.662 Besucher informierten sich über Kunst, Geschichte und Kultur – das entspricht 44,4 Prozent aller Besucher. „Dies unterstreicht das große Interesse an den kulturellen Angeboten vor Ort“, sagt Ahrends.