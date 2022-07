Mit der Theater-AG des Gymnasiums Gardelegen und Goethes Faust auf Zeitreise

Gretchen und Faust in der Disko? In Gardelegen wird das möglich. Die Theater-AG des Gymnasiums hat Goethes Tragödie für zwei Aufführungen adaptiert. Wann ist das Stück zu sehen?

Gardelegen - Was wäre, wenn der alte Faust nach seiner Verwandlung im Jahr 2022 gelandet wäre und dort sein Gretchen gefunden hätte? Dieser Frage gehen Schüler der Theater-Arbeitsgemeinschaft (AG) des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Gardelegen in dem Stück „Schere – Faust – Papier: Es liegt an dir“ nach, das in der kommenden Woche an zwei Terminen im Gardelegener Schützenhaus aufgeführt wird.