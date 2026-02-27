In der Altmark ist eine neue Udo-Lindenberg-Tributeband gegründet worden. Und die arbeitet gerade auf etwas ganz Bestimmtes hin.

Kakerbeck/Tangeln - „Einer muss den Job ja machen“: So heißt ein Udo-Lindenberg-Song, in dem es darum geht, dass es einer – der Künstler selbst – auf seine alten Tage noch einmal so richtig krachen lässt. Und genau deshalb ist dies auch das Motto jener Band namens Panik Avenue, die zwar neu aus der Taufe gehoben worden ist, die aber aus gestandenen Rockmusikern besteht, die (fast) alle straff aufs Rentenalter zugehen oder schon mittendrin sind.