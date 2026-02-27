Die Abfahrt vom Magdeburger Ring zur Hundisburger Straße soll ab 2. März 2026 gesperrt sein. Doch die entsprechenden Verkehrsschilder stimmen nicht.

Schilderstreich: Neue Sperrung am Magdeburger Ring wird zu früh angekündigt

Am Magdeburger Ring weisen Verkehrsschilder auf eine Sperrung hin, die noch gar nicht kommt.

Magdeburg. - In der wöchentlichen Übersicht der Stadtverwaltung über neue Baustellen in Magdeburg fehlte aktuell anscheinend eine Sperrung. Denn die Abfahrt zur Hundisburger Straße in Richtung A2 soll laut entsprechenden Verkehrshinweisen am Magdeburger Ring ab dem 2. März 2026 dicht sein.