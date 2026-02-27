weather wolkig
  4. Baustelle für neue Lärmschutzwand: Schilderstreich: Neue Sperrung am Magdeburger Ring wird zu früh angekündigt

Die Abfahrt vom Magdeburger Ring zur Hundisburger Straße soll ab 2. März 2026 gesperrt sein. Doch die entsprechenden Verkehrsschilder stimmen nicht.

Von Stefan Harter 27.02.2026, 18:50
Am Magdeburger Ring weisen Verkehrsschilder auf eine Sperrung hin, die noch gar nicht kommt.
Magdeburg. - In der wöchentlichen Übersicht der Stadtverwaltung über neue Baustellen in Magdeburg fehlte aktuell anscheinend eine Sperrung. Denn die Abfahrt zur Hundisburger Straße in Richtung A2 soll laut entsprechenden Verkehrshinweisen am Magdeburger Ring ab dem 2. März 2026 dicht sein.