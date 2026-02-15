Noch einmal hatten die Narren in Kakerbeck die Regentschaft - und die brachte sogar den Verkehr auf der B71 zum Erliegen.

Nichts ging mehr auf der B71: Ballermann-Hits statt Straßenlärm

Hans Engel war extra aus Kloster Neuendorf angereist, um in Kakerbeck für sich und seine Enkel Kamellen zu sammeln. Hinten der Wagen des Klötzer Elferrates.

Kakerbeck - Die einen sahen es ganz entspannt und guckten von weitem amüsiert zu, was die Narren da auf der Bundesstraße trieben. Die anderen suchten hektisch nach Schleichwegen – und standen auch dort zuweilen vor schweren Landwirtschaftsmaschinen, die ihnen die Weiterfahrt unmöglich machten. So geschehen und gesehen im Herzen von Kakerbeck, wo am Sonnabendnachmittag der traditionelle Karnevalsumzug stattfand. Abermals gab es dafür temporäre Vollsperrungen der B 71, die auch von der Polizei überwacht wurden.