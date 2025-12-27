Die Lumagica 2025 im Elbauenpark Magdeburg endet bald – und überrascht in diesem Jahr mit einer besonderen Entwicklung.

Letzte Chance für Lumagica 2025: Magdeburgs große Lichtschau geht in die letzte Runde

Die Lichtshow Lumagica im Elbauenpark Magdeburg zog auch 2025 Zehntausende Menschen an. Wer das Lichtspektakel noch erleben möchte, sollte sich beeilen.

Magdeburg. - Die Lumagica im Magdeburger Elbauenpark steuert auf ihre letzten Tage zu – und bricht dabei erneut Besucherrekorde. Erstmals wurde die Lichtschau verlängert, und schon jetzt strömen mehr Menschen als je zuvor über den Rundkurs auf dem Kleinen Cracauer Anger. Wer die aufwendig inszenierte Reise „In 80 Tagen um die Welt“ noch erleben möchte, sollte sich beeilen.