In Magdeburg bietet der Programmkalender am 3.1.2026 unter anderem Theater, Humor, Konzert und Zirkus.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps und Ideen zu Events und Veranstaltungen am Samstag

Magdeburg - Auch Samstag, der 3. Januar 2026, bietet in Magdeburg Programm. Die Volksstimme hat Tipps zusammengetragen.

Udo-Jürgens-Tribute-Show „Melodien eines Lebens“ im Magdeburger Amo

Mit der Udo Jürgens Tribute-Show „Melodien eines Lebens“ erwartet das Publikum am 3.1. ab 20 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 eine musikalische Reise durch das Werk eines der größten Entertainer des deutschsprachigen Raums – nahbar, emotional und von beeindruckender Authentizität. Im Mittelpunkt des Abends steht Udo Jürgens.

Peter C. Frank hat sich seit vielen Jahren der Musik von Jürgens verschrieben. Begleitet von seiner hochkarätigen Liveband interpretiert Frank bekannte Klassiker ebenso wie selten gehörte Liedschätze – getragen von einer Stimme, die nicht kopiert, sondern erzählt. Keine Imitation, sondern eine ehrliche Verbeugung vor dem Original.

Das Herzstück der Show ist ein Instrument von ikonischem Rang: Udo Jürgens’ originaler gläserner Flügel. Speziell für den Künstler gefertigt, ist er klanglich wie visuell ein Ereignis – und heute einzigartig auf Tour. Wenn Peter C. Frank an diesem Flügel Platz nimmt, scheint die Musik nicht nur zu erklingen, sondern sichtbar zu werden. Ein Moment, der Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbindet.

Auch interessant: Tickets zu dieser und weiteren Vorstellungen gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Visuell ergänzt wird der Abend durch exklusive, teils unveröffentlichte Bildwelten aus dem Leben von Udo Jürgens, aufgenommen von seinem langjährigen Fotografen und auf großer Leinwand präsentiert. Für die dramaturgische Feinarbeit zeichnet Wolfgang Hofer verantwortlich – jener Texter, der über hundert Lieder für Udo Jürgens geschrieben hat, darunter unvergessene Titel wie „Mit 66 Jahren“, „Buenos Dias Argentina“ oder „Alles im Griff“.

„Melodien eines Lebens“ ist ein Abend voller Erinnerungen, Glamour und Emotionen – mit einem augenzwinkernden Finale, das natürlich nicht ohne Bademantel auskommt.

Ballett „Ein Sommernachtstraum“ im Magdeburger Opernhaus

Zwischen Traum und Wirklichkeit, Liebe und Täuschung entfaltet sich eine Welt, in der alles möglich scheint. Am Sonnabend, 3. Januar 2026, hebt sich im Opernhaus des Theaters Magdeburg, Universitätsplatz 9, der Vorhang für die Uraufführung des Balletts „Ein Sommernachtstraum“ von Jörg Mannes nach William Shakespeare. Eine Nachmittagsvorstellung beginnt am 1. Februar um 16 Uhr. Eine halbe Stunde vor jeder Vorstellung bietet das Café Rossini im Opernhaus beim „Einblick“ interessante Hintergrundinformationen zum Werk und seiner Entstehung.

Das Stück richtet sich an Zuschauerinnen und Zuschauer ab zehn Jahren und verwandelt die berühmte Komödie des englischen Dramatikers in ein tänzerisches Verwirrspiel voller Witz und Fantasie. Mannes, bekannt für seine bildstarken Choreografien, verwebt die Handlungsstränge Shakespeares zu einem neuen Geflecht aus Begegnungen und Missverständnissen.

Neben Hermia, Helena, Lysander und Demetrius treten auch Figuren aus anderen Shakespeare-Stücken auf: Romeo und Julia, Hamlet, Viola und Sebastian mischen sich unter die Liebenden im nächtlichen Wald. Zwischen Elfen, Handwerkern und Verwandlungsszenen entsteht ein Bühnenspektakel, das Tanz, Theater und Musik zu einer poetischen Einheit verschmilzt. Das Team, das bereits mit „Schneewittchen und Vincent“ begeisterte, inszeniert erneut mit Sinn für Humor, Präzision und Bewegungskraft. Liebe, Verrat, Täuschung und Lächerlichkeit werden zu Motiven einer Choreografie, die den Sommernachtstraum neu erzählt und zugleich tief im Geist Shakespeares verwurzelt bleibt.

Magdeburger Weihnachtscircus auf dem Messeplatz

Der Magdeburger Weihnachtscircus kehrt auf den Messeplatz "Max Wille" am Kleinen Stadtmarsch zurück: Seit zehn Jahren gibt Circus Paul Busch in der Stadt von Dezember bis in den Januar ein Gastspiel. Vom 19. Dezember bis zum 6. Januar zeigt er dieses Mal eine Produktion mit einem internationalen Ensemble, das verschiedene artistische Disziplinen vereint.

Der Tierlehrer Elvis Errani bringt seine Elefanten in die Manege, während Marcel Krämer eine Bisondressur präsentiert, die die Arbeit mit Großtieren in den Mittelpunkt stellt. Artisten aus mehreren Ländern ergänzen das Programm, darunter eine französische Trapezkünstlerin, die ihre Höhenakrobatik vorführt, sowie die Magdeburger Handstandartistin Kira, die an diesem Ort ihr Debüt gibt. Clown Hansi strukturiert den Ablauf mit Szenen zwischen den artistischen Darbietungen.

Vorstellungen beginnen täglich um 16 und 19.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen um 15 Uhr.

Familienprogramm: „Robin Hood“ im Opernhaus des Theaters Magdeburg

„Robin Hood“ steht als Weihnachtsmärchen des Theaters Magdeburg für dieses Jahr auf dem Spielplan des Opernhauses am Universitätsplatz 9. Karten gab es zum Redaktionsschluss noch für die letzte Vorstellung am 3. Januar um 10 Uhr.

In der Grafschaft Nottingham wächst in der Geschichte der Druck auf die Bevölkerung, während König John immer höhere Steuern verlangt und seine Schatzkammer füllt. In den Wäldern von Sherwood formiert sich eine Gruppe, die dem Treiben entgegentritt. Robin Hood, bekannt als König der Diebe und Rächer der Enterbten, übernimmt gemeinsam mit Little John, Bruder Tuck, Scarlet Will und Maid Marian Aufgaben, die den Menschen der Grafschaft eine neue Perspektive eröffnen.

Die Geschichte nach Angela Obst mit Songtexten von Josef Parzefall richtet sich an Kinder ab 6 Jahren und begleitet die Figuren auf ihrem Weg durch Konflikte, Allianzen und überraschende Wendungen.

Loriot-Nachmittag im Magdeburger Amo

Ein ganzer Nachmittag im Zeichen des feinsinnigen, zeitlosen Humors von Vicco von Bülow: Um 14.30 Uhr bietet das Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 einen Nachmittag, der generationsübergreifend begeistert und beweist, warum Loriot bis heute unangefochten der Großmeister des deutschen Humors ist.

Es handelt sich um eine liebevolle Bühnenhommage an einen Künstler, der wie kein anderer das Absurde im Alltäglichen sichtbar gemacht hat. Seine Figuren scheitern an Höflichkeit, an Sprache, an gutem Benehmen – und genau darin liegt ihre unsterbliche Komik. Ob steife Herren im Bademantel, überforderte Ehemänner, rechthaberische Pedanten oder höflich eskalierende Ehegespräche: Loriots Humor ist präzise beobachtet, sprachlich brillant und von einer Ruhe, die jede Pointe umso stärker wirken lässt.

Das Ensemble bringt die bekanntesten und beliebtesten Sketche mit großer Sorgfalt und Respekt vor dem Original auf die Bühne. Dabei zeigt sich schnell: Loriot zu spielen ist hohe Kunst. Die scheinbare Einfachheit verlangt exaktes Timing, feines Gespür für Sprache und ein tiefes Verständnis für die Mechanik des Humors. Musikalisch charmant verbunden, entfalten die einzelnen Szenen ihren ganz eigenen Rhythmus und lassen das Publikum von einem Lachmoment in den nächsten gleiten.

Natürlich dürfen sie nicht fehlen: die legendäre Ente in der Badewanne, der Lottogewinner Erwin Lindemann, das schiefe Bild an der Wand, die Eheberatung oder die verzweifelten Gespräche über Eier, Nudeln und Sitzordnungen. Viele dieser Szenen sind fest im kollektiven Gedächtnis verankert – und entfalten live gespielt eine ganz neue, unmittelbare Wirkung. Erinnerungen werden wach, Zitate fliegen durch den Saal, und immer wieder mischt sich herzliches Lachen mit stillem, genussvollem Schmunzeln.

"Penthesilea" im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

Zwischen den Heeren der Griechen und Trojaner öffnet sich in Heinrich von Kleists "Penthesilea" ein weiterer Kampfplatz, auf dem Worte und Handlungen die Richtung bestimmen. Das Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 zeigt das Drama am 3.1., 20.2. und 21.3. jeweils um 19.30 Uhr sowie am 25.1. um 18 Uhr.

Unerwartet dringt in der Geschichte ein Verband von Amazonen in die Kriegszone vor und verändert den Ablauf des Geschehens. Diese Gemeinschaft verfolgt das Ziel, besiegte Männer für kurze Zeit in ihr eigenes Land zu führen, um gemäß ihrem Gesetz beim Rosenfest Nachwuchs zu zeugen. Die Ordnung ihres Staates gründet auf einem frühen Sieg über einstige Unterdrücker. Als Penthesilea, die Königin, Achilles gegenübertritt, geraten Regeln und Erwartungen ins Wanken. Zwischen beiden entsteht eine Verbindung, die von Entschlossenheit geprägt ist und den Blick auf ein mögliches Ende lenkt.

Die Regie übernahm Alice Buddeberg, Jahrgang 1982, seit der Spielzeit 21/22 Hausregisseurin am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin. Sie arbeitet außerdem am Deutschen Schauspielhaus Hamburg, am Staatstheater Hannover und am Saarländischen Staatstheater Saarbrücken und kehrt nach Im Menschen muss alles herrlich sein erneut ans Theater Magdeburg zurück.

Ein Tag, vier Kontinente – große Reise-Multivisionsshows im Amo Magdeburg

Am Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 wird die Welt ganz nah. An einem einzigen Tag laden aufwendig produzierte Reise-Multivisionsshows zu einer filmischen Entdeckungsreise ein – von den sanften Hügeln der Toskana über das faszinierende Spannungsfeld Japans bis in die archaischen Landschaften Islands und die letzten Wildnisse Afrikas. Erzählt und fotografiert von dem Berliner Journalisten und Fotografen Roland Marske, der Fernweh nicht nur weckt, sondern spürbar macht.

11 Uhr: Toskana - Italiens Traumlandschaft

Die Toskana ist mehr als ein Reiseziel – sie ist ein Lebensgefühl. Sanfte Hügel, auf deren Kuppen uralte Dörfer thronen, schnurgerade Zypressenalleen, silbrig schimmernde Olivenhaine und leuchtend grüne Weinberge prägen diese legendäre Kulturlandschaft im Herzen Italiens.

Marskes Bilder führen vom alpinen Norden, wo seit der Antike Marmor gebrochen wird, bis hinunter an die Mittelmeerküste mit ihren Stränden, Fischerdörfern und lebendigen Promenaden – und weiter zur Insel Elba, die sich ihren ursprünglichen Charakter bewahrt hat. Im Süden öffnet sich die stille, raue Maremma, wo die Zeit stehen geblieben scheint. Dazwischen liegen Städte wie Florenz und Siena, deren Namen bis heute nach Renaissance, Kunstreichtum und Geschichte klingen.

14 Uhr: Japan - im Land der aufgehenden Sonne

Japan ist ein Land der Gegensätze – und genau darin liegt seine Faszination. Hypermoderne Megastädte treffen auf jahrhundertealte Rituale, futuristische Technik auf tief verwurzelte Traditionen.

Mit Witz, Tiefgang und großer Beobachtungsgabe erzählt Roland Marske von Tempeln und Neonlichtern, von überfüllten U-Bahnen und stillen Gärten, von kulinarischen Abenteuern und kulturellen Feinheiten. Eine Show, die irritiert, begeistert und am Ende die erfrischende Erkenntnis hinterlässt: In Japan funktioniert vieles anders – manches sogar besser.

17 Uhr: Island - die Insel aus Feuer und Eis

Am Rand des Polarkreises liegt Island – eine Insel, die noch immer im Entstehen begriffen ist. Gletscher formen Täler, Geysire schleudern Wasser in den Himmel, Vulkane erinnern regelmäßig an die ungezähmte Kraft der Erde.

Mit ausdrucksstarken Bildern macht Marske die Magie dieser Landschaft greifbar: eine raue Schönheit, in der nur wenige Menschen leben und die dennoch jedes Jahr mehr Reisende in ihren Bann zieht. Island erscheint hier als das, was es ist – ein gigantisches, lebendiges Naturwunder.

20 Uhr: Afrika - Namibia & Botswana

Der Abend führt in die Weiten Afrikas – nach Namibia und Botswana, zwei der eindrucksvollsten Safariländer des Kontinents. Staubige Pisten, endlose Wüsten, das Okavango-Delta, die Kalahari und schließlich die majestätischen Victoriafälle bilden die Kulisse für eine Reise voller Stille, Farben und Intensität.

Neben Elefanten, Löwen, Leoparden und Giraffen begegnet das Publikum auch den Menschen Afrikas: den Damara, Herero, Himba und San. Eine Bilderreise in die letzten großen Wildnisse der Erde – kraftvoll, respektvoll und zutiefst bewegend.

