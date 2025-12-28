5-Millionen-Euro-Projekt in Bismark im Landkreis Stendal schreitet mit großen Schritten voran. Pünktlich zum Fest gibt es außerdem eine großzügige Spende für die Ausstattung des neuen „Hauses der Sinne“ als Weihnachtsgeschenk.

Der Beton für den Grundstein des Ersatzneubaus wurde am 10. Dezember gegossen – nicht ohne Zeitkapsel (graue Kartusche im Vordergrund) und das Bitten um Gottes Segen.

Bismark. - Die Vorweihnachtszeit ist geprägt von Ruhe und Besinnlichkeit und bietet sich perfekt an, um Rückschau auf ein mehr oder weniger bewegtes Jahr zu halten. Das trifft zwar auch auf den Diakonieverein Bismark als Träger der evangelischen Altenpflegeheime „Neue Heimat“ und „Haus der Sinne“ in Bismark zu, es ist aber gleichzeitig ein Neustart.