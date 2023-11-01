Lichtershow, Circus, Kunst und mehr stehen zum 1.1.2026 neben weiteren Angeboten im Veranstaltungskalender für Magdeburg.

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 1. Januar 2026, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Lichtshow Lumagica im Magdeburger Elbauenpark

Die Lichtshow Lumagica verwandelt den Elbauenpark auch in diesem Jahr in ein funkelndes Lichtermeer. Zum vierten Mal ist die Open-Air-Installation zu sehen. Im vergangenen Jahr lockte sie rund 50.000 Gäste an. Der Rundkurs beginnt am Eingang Rosengarten nahe der Bus- und Straßenbahnhaltestelle Messegelände/Elbauenpark und führt auf 2,2 Kilometern vorbei an rund 400 Lichtobjekten. Etwa 20 Kilometer Kabel sorgen dafür, dass der Park in ein farbenfrohes Spiel aus Figuren, Tieren und Landschaften getaucht wird.

Das diesjährige Thema greift erstmals eine literarische Vorlage auf: Jules Vernes Klassiker „In 80 Tagen um die Welt“. Entsprechend begegnen die Besucher unterwegs den Romanfiguren Phileas Fogg und seinem Diener Passepartout, die mit Sound- und Lichtinstallationen durch ihre Abenteuer führen. Wer an den interaktiven Stationen die Buzzer drückt, erlebt die nächste Etappe der Reise – von London über ferne Kontinente bis ans Meer. Zwischen leuchtenden Giraffen, Drachen und Wölfen laden zahlreiche Lichtskulpturen zu Entdeckungstouren ein. Ruhigere Bereiche mit illuminierten Blumenwiesen und sanft bewegten Schmetterlingen schaffen Momente der Entspannung.

Etwa auf halber Strecke lädt die „Zauberküche“ im Jahrtausendturm zu einer Stärkung ein. Fester Bestandteil des Rundgangs ist auch die Lasershow am Angersee, die den illuminierten Jahrtausendturm eindrucksvoll in Szene setzt. Empfehlenswert sind festes Schuhwerk und warme Kleidung, da die Wege teils naturbelassen sind und die Tour unter freiem Himmel verläuft.

Die Lumagica ist bis zum 6. Januar geöffnet. Geöffnet ist ab 15.30 Uhr, jeweils bis 22. Uhr. Parkplätze stehen an der Messe und an der Tessenowstraße zur Verfügung.

Neujahrsführung über den Magdeburger Werder

Am Neujahrstag, wenn das Jahr noch ganz am Anfang steht und gute Vorsätze bereits erste Risse bekommen, findet auf dem Magdeburger Werder eine besondere Neujahrsführung statt. Am Donnerstag, dem 1. Januar 2026, um 15 Uhr führen Nadja Gröschner und Frank Kornfeld über die sogenannte Glückliche Insel und setzen damit eine langjährige Tradition fort.

Zwischen wärmenden sowie süß-sauren Überraschungen, die eher an Genuss als an Verzicht erinnern, entfaltet sich die mehr als 280-jährige Geschichte dieses besonderen Ortes. Erzählt wird von großen historischen Linien ebenso wie von kleinen, fast vergessenen Begebenheiten, von Schauplätzen, an denen Stadtgeschichte geschrieben wurde, und von Orten, die selbst vielen Magdeburgerinnen und Magdeburgern noch unbekannt sind. Der Rundgang verbindet fundierte historische Einblicke mit einer heiteren, sinnlichen Atmosphäre und macht den Werder als lebendigen Geschichtsraum erfahrbar.

Treffpunkt ist die Haltestelle Zollhaus. Die Führung ist nicht für Kinder unter zwölf Jahren geeignet, Ermäßigungen gibt es nicht. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 15 Euro. Karten sind über das Bestellformular auf www.feuerwachemd.de oder telefonisch unter 0391 602809 erhältlich.

Magdeburger Weihnachtscircus auf dem Messeplatz

Der Magdeburger Weihnachtscircus kehrt auf den Messeplatz "Max Wille" am Kleinen Stadtmarsch zurück: Seit zehn Jahren gibt Circus Paul Busch in der Stadt von Dezember bis in den Januar ein Gastspiel. Vom 19. Dezember bis zum 6. Januar zeigt er dieses Mal eine Produktion mit einem internationalen Ensemble, das verschiedene artistische Disziplinen vereint.

Der Tierlehrer Elvis Errani bringt seine Elefanten in die Manege, während Marcel Krämer eine Bisondressur präsentiert, die die Arbeit mit Großtieren in den Mittelpunkt stellt. Artisten aus mehreren Ländern ergänzen das Programm, darunter eine französische Trapezkünstlerin, die ihre Höhenakrobatik vorführt, sowie die Magdeburger Handstandartistin Kira, die an diesem Ort ihr Debüt gibt. Clown Hansi strukturiert den Ablauf mit Szenen zwischen den artistischen Darbietungen.

Vorstellungen beginnen täglich um 16 und 19.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen sowie am 20. Dezember um 15 Uhr, am Heiligabend nur um 14 Uhr. Am 23. Dezember gibt es keine Vorstellung. Der Circus spielt bis zum 6. Januar.

Nur noch bis 11.1.: "For Our Flowing Voices; I Amphorae" im Kunstmuseum Magdeburg

Das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4–6 zeigt sich zum Jahreswechsel mit veränderten Öffnungszeiten: Am Silvestertag bleibt das Haus ausnahmsweise geschlossen, am 1. Januar öffnet es erst ab 13 Uhr.

Neben der Dauerpräsentation und weiteren Ausstellungen ist dort derzeit noch bis zum 11. Januar die Arbeit "For Our Flowing Voices; I Amphorae" der Künstlerin Lara Dâmaso zu sehen. Im Zentrum der eigens für die Klosterkirche entwickelten Installation stehen fünf mit Wasser gefüllte Amphoren, deren Formen und Größen aus dem Fluss der Stimme hervorgehen. Sie entsprechen fünf Körperräumen, die vom Becken bis zum Schädel reichen, und fungieren als Resonanzräume, in denen Dâmasos aufgezeichnete Stimme das Wasser in Bewegung versetzt. Auf der Oberfläche entstehen sichtbare Schallwellen, flüssige Choreografien, die sich zu einer polyphonen Vokalkomposition verdichten und mit der Akustik des historischen Kirchenraums verschmelzen.

Zögernd und zugleich ernst durchlaufen die Stimmen verschiedene emotionale und evolutionäre Zustände: Der Atem vormenschlicher Verse vervielfacht sich, übersteigt jugendliche Klagen und gespenstische Schreie, oszilliert zwischen der Schwere klanglicher Obszönitäten und der Leichtigkeit erster Ahnungen. In dieser klanglichen Dramaturgie greift die Arbeit spirituelle Traditionen auf, insbesondere das Denken von Mechthild von Magdeburg.

Ausverkauft in Magdeburg

Nur noch je zwei einzelne Restplätze gab es zum Redaktionsschluss für das Neujahrskonzert um 14.30 und 18 Uhr im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9.

Gegebenenfalls sind an der Tages- oder Abendkasse noch Resttickets erhältlich.