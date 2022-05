Regelwerk Photovoltaik - wo in Gardelegen künftig gebaut werden darf und wo nicht

In Deutschland gibt es einen regelrechten Boom für den Bau von Photovoltaikfreiflächenanlagen. Das ist auch in Gardelegen der Fall. Das Problem ist aber zumeist die Standortfrage. Und unumstritten sind die Anlagen auch nicht. Nicht jeder will beim Blick ins Freie auf solche Platten schauen. Wie Gardelegen das Problem lösen will.