  4. Zusatzkosten eingefordert: Photovoltaikanlage: Auftragnehmer scheitert vor Gericht in Stendal

Ein Zivilverfahren vor dem Landgericht Stendal ist anders ausgegangen, als von der Klägerin erhofft. Es ging um Baukosten für eine Photovoltaikanlage.

Von Cornelia Kaiser 06.09.2025, 08:00
Ein Gerichtsverfahren in Stendal drehte sich jetzt um eine Photovoltaikanlage auf einem Gebäudedach.
Ein Gerichtsverfahren in Stendal drehte sich jetzt um eine Photovoltaikanlage auf einem Gebäudedach. Symbolfoto: Marijan Murat/dpa

Kalbe/Stendal - Die Installation einer Photovoltaik-Anlage auf einem Gebäude, die im Auftrag einer in einem Dorf in der Einheitsgemeinde Kalbe ansässigen Bioenergie-Firma erfolgt ist, hat eine zivilrechtliche Auseinandersetzung vor dem Landgericht Stendal nach sich gezogen. Im Juli hatte der erste Termin dazu stattgefunden. Vor wenigen Tagen erging nun aber das Urteil.