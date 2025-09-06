Zusatzkosten eingefordert Photovoltaikanlage: Auftragnehmer scheitert vor Gericht in Stendal
Ein Zivilverfahren vor dem Landgericht Stendal ist anders ausgegangen, als von der Klägerin erhofft. Es ging um Baukosten für eine Photovoltaikanlage.
06.09.2025, 08:00
Kalbe/Stendal - Die Installation einer Photovoltaik-Anlage auf einem Gebäude, die im Auftrag einer in einem Dorf in der Einheitsgemeinde Kalbe ansässigen Bioenergie-Firma erfolgt ist, hat eine zivilrechtliche Auseinandersetzung vor dem Landgericht Stendal nach sich gezogen. Im Juli hatte der erste Termin dazu stattgefunden. Vor wenigen Tagen erging nun aber das Urteil.