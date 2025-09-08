weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Markt zwei Wochen geschlossen: Früher als geplant: NP-Markt in Güsen wird in dieser Woche zur Edeka-Filiale umgebaut

Bundesweit modernisiert der Edeka-Konzern die alten NP-Märkte und baut diese um. In dieser Woche schließt die nächste Filiale im Jerichower Land und wird umgebaut. Was dabei gemacht wird und warum der Umbau einen Tag früher startet als geplant.

Von Louis Hantelmann 08.09.2025, 19:37
Aus dem NP-Markt in Güsen wird eine Edeka-Filiale.
Aus dem NP-Markt in Güsen wird eine Edeka-Filiale. Foto: Louis Hantelmann

Güsen. - Bereits im vergangenen Jahr ist der NP-Markt in Parey grundlegend zu einem „nah & gut“ umgebaut worden. Nun folgt die nächste Filiale in der Gemeinde.