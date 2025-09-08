Markt zwei Wochen geschlossen Früher als geplant: NP-Markt in Güsen wird in dieser Woche zur Edeka-Filiale umgebaut

Bundesweit modernisiert der Edeka-Konzern die alten NP-Märkte und baut diese um. In dieser Woche schließt die nächste Filiale im Jerichower Land und wird umgebaut. Was dabei gemacht wird und warum der Umbau einen Tag früher startet als geplant.