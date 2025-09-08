In Burg sorgen E-Scooter-Fahrer für Ärger bei den Einwohnern. Die Volksstimme erkundigte sich, wie häufig diese in Unfälle verstrickt sind.

E-Scooter sorgen für Ärger bei Einwohnern und für Unfälle

E-Scooter sorgen für Ärger in der Schartauer Straße, für Unfälle und Polizeieinsätze im Landkreis Jerichwer Land.

Burg - E-Scooter sind aus deutschen Innenstädten nicht mehr wegzudenken. Doch während es in den Großstädten dank vieler Anbieter von ihnen wimmelt, sorgen die wenigen auch in einer kleineren Stadt wie Burg für Ärger und Unfälle im Straßenverkehr. Doch wie gefährlich sind E-Scooter im Straßenverkehr? Die Volksstimme erkundigt sich.