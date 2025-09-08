weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Verkehrsunfälle im Jerichower Land: E-Scooter sorgen für Ärger bei Einwohnern und für Unfälle

Verkehrsunfälle im Jerichower Land E-Scooter sorgen für Ärger bei Einwohnern und für Unfälle

In Burg sorgen E-Scooter-Fahrer für Ärger bei den Einwohnern. Die Volksstimme erkundigte sich, wie häufig diese in Unfälle verstrickt sind.

Von Henning Paul und Maria Kurth 08.09.2025, 19:08
E-Scooter sorgen für Ärger in der Schartauer Straße, für Unfälle und Polizeieinsätze im Landkreis Jerichwer Land.
E-Scooter sorgen für Ärger in der Schartauer Straße, für Unfälle und Polizeieinsätze im Landkreis Jerichwer Land. Symbolbild: Christian Charisius/dpa

Burg - E-Scooter sind aus deutschen Innenstädten nicht mehr wegzudenken. Doch während es in den Großstädten dank vieler Anbieter von ihnen wimmelt, sorgen die wenigen auch in einer kleineren Stadt wie Burg für Ärger und Unfälle im Straßenverkehr. Doch wie gefährlich sind E-Scooter im Straßenverkehr? Die Volksstimme erkundigt sich.