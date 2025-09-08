weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Beste Motive gesucht: Foto-Wettbewerb für Oberharz-Kalender 2026 geplant: So können Bilder eingereicht werden

Der Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken plant einen Fotokalender für 2026. Dazu können Motive aus den Ortsteilen eingereicht werden. Wie die Teilnahme funktioniert.

Von Matthias Distler 08.09.2025, 18:45
Der Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken plant für das Jahr 2026 die Erstellung eines exklusiven Fotokalenders mit beeindruckenden Motiven aus der Region.
Foto: Teodor Lazarev

Rübeland. - Eine besondere Aktion plant der Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken: Für das Jahr 2026 soll ein exklusiver Fotokalender erstellt werden, der „beeindruckende Motive der gesamten Tourismusregion“ beinhaltet. Beteiligen daran kann sich jeder.