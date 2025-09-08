Der Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken plant einen Fotokalender für 2026. Dazu können Motive aus den Ortsteilen eingereicht werden. Wie die Teilnahme funktioniert.

Foto-Wettbewerb für Oberharz-Kalender 2026 geplant: So können Bilder eingereicht werden

Rübeland. - Eine besondere Aktion plant der Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken: Für das Jahr 2026 soll ein exklusiver Fotokalender erstellt werden, der „beeindruckende Motive der gesamten Tourismusregion“ beinhaltet. Beteiligen daran kann sich jeder.