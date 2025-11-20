Gardelegens Stadtrat soll erst 2026 darüber abstimmen, ob die Kitas in Kloster Neuendorf und Berge geschlossen werden. Warum aber schon jetzt kaum noch Kinder die Einrichtungen besuchen...

Die Kita Wichtelstübchen in Berge könnte bereits im Januar ruhendgestellt werden.

Berge/Kloster Neuendorf. - Überraschende Neuigkeiten gab es im Gardelegener Sozialausschuss am Dienstagabend. Dezernatsleiter Andreas Hensel verkündete in einem „kleinen Update“ unter dem Tagesordnungspunkt Anfragen und Anregungen, dass die beiden Kindertagesstätten in Kloster Neuendorf und in Berge vielleicht schon vor einem endgültigen Stadtratsbeschluss ruhend gestellt werden könnten.