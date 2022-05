Reichsbürger starten Aktion am Tag der Befreiung mit zahlreichen Fahnen

Kalbe/Kakerbeck - Am Sonntag, 8. Mai, Gedenktag zum Ende des Zweiten Weltkrieges vor 77 Jahren, trafen sich nach einem Aufruf im Internet rund 80 Teilnehmer zu einer Flaggenaktion auf dem Parkplatz Langer Heinrich an der B 71 nahe Kakerbeck. Die Aktion war bei der Versammlungsbehörde des Altmarkkreises Salzwedel angemeldet. Wie Franziska Hotopp, Pressesprecherin des Polizeireviers Salzwedel mitteilt, handelte es sich bei den Demonstranten um Personen, die überwiegend der Reichsbürgerszene zuzuordnen sind. Der Großteil der Anwesenden reiste überregional an und komme nicht aus dem Altmarkkreis Salzwedel, so die Polizei.