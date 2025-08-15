Der Vorsitzende des Reitvereins Gardelegen, gegen den Mitglieder schwere Vorwürfe erheben, lässt sich von der Anwaltskanzlei von Holger Stahlknecht vertreten. Es geht um einen Brief, in dem von strafrechtlichen Konsequenzen die Rede ist.

Die Kanzlei Stahlknecht/Neugebauer, im Bild der CDU-Landtagsabgeordnete Holger Stahlknecht, vertritt den Vorsitzenden des Reit- und Fahrvereins Gardelegen und sendete einem Vereinsmitglied eine Unterlassungs-Aufforderung.

Gardelegen - Der in negative Schlagzeilen geratene Reit- und Fahrverein Gardelegen lässt sich jetzt anwaltlich vertreten – und das sogar recht prominent, allerdings auf ganz andere Weise, als viele erwarten dürften. Die Kanzlei des ehemaligen Landesinnenministers Sachsen-Anhalts und aktuellen CDU-Landtagsabgeordneten, Holger Stahlknecht, teilt in einem Schreiben, das der Volksstimme vorliegt, mit, dass sie den Reit- und Fahrverein Gardelegen vertritt. Und nicht nur das...