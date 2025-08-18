Die Stadt Magdeburg hat den Verleih von E-Scootern reglementiert. Was sich nun ändert: Antworten auf die wichtigsten Fragen zu Ausleihe, Kosten, App, Bußgelder und Promillegrenzen.

Mit dem E-Scooter durch Magdeburg: So funktioniert es

Wer in Magdeburg einen E-Scooter ausleihen möchte, muss einige Regeln beachten.

Magdeburg. - Für die einen sind sie ein Segen, weil sie damit schnell durch die Stadt kommen. Für die anderen sind sie ein Fluch, weil sie oftmals mitten auf dem Weg rumstehen. Wenn es um elektrische Tretroller geht, scheiden sich die Geister. Nach jahrelangem Hickhack hat die Stadt Magdeburg den Verleih reglementiert.