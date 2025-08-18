weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Verleih von E-Scootern neu geregelt: Alles über Kosten und Bußgelder

Verleih neu geregelt Mit dem E-Scooter durch Magdeburg: So funktioniert es

Die Stadt Magdeburg hat den Verleih von E-Scootern reglementiert. Was sich nun ändert: Antworten auf die wichtigsten Fragen zu Ausleihe, Kosten, App, Bußgelder und Promillegrenzen.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 18.08.2025, 13:42
Wer in Magdeburg einen E-Scooter ausleihen möchte, muss einige Regeln beachten.
Wer in Magdeburg einen E-Scooter ausleihen möchte, muss einige Regeln beachten. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Für die einen sind sie ein Segen, weil sie damit schnell durch die Stadt kommen. Für die anderen sind sie ein Fluch, weil sie oftmals mitten auf dem Weg rumstehen. Wenn es um elektrische Tretroller geht, scheiden sich die Geister. Nach jahrelangem Hickhack hat die Stadt Magdeburg den Verleih reglementiert.