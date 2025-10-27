In das Gotteshaus in Neuendorf am Damm werden aktuell Hunderttausende Euro investiert. Davon profitiert nicht nur die kirchliche Gemeinschaft.

Richtfest für die Kirche, die bald auch weltlich genutzt wird

Der Baukran wartet vor der Neuendorfer Kirche auf seinen Einsatz.

Neuendorf am Damm - Neuendorf am Damm steht vor einem Ereignis, das es so in der jüngeren Geschichte des Ortes noch nicht gegeben hat. Das Kirchenschiff erhält in dieser letzten Oktober-Woche einen neuen Dachstuhl, für den es dann auch ein ordentliches Richtfest geben soll.