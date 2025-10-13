Wird der Strom tatsächlich genutzt? Riesige PV-Anlage nahe Gardelegen sorgt für Diskussion im Stadtrat
Bei der Abstimmung über den Bau einer großen Photovoltaik-Freiflächenanlage nahe Berge scheiden sich im Gardelegener Stadtrat die Geister. Was Aussagen der Avacon damit zu tun haben...
13.10.2025, 18:16
Gardelegen. - Die geplante rund 70 Hektar große Photovoltaik-Freiflächenanlage (PVFA) bei Berge hat die nächste Hürde im Stadtrat gemeistert. Einig waren sich die Räte aber wie schon im Januar 2024 nicht.