Wird der Strom tatsächlich genutzt?

Gardelegen. - Die geplante rund 70 Hektar große Photovoltaik-Freiflächenanlage (PVFA) bei Berge hat die nächste Hürde im Stadtrat gemeistert. Einig waren sich die Räte aber wie schon im Januar 2024 nicht.