  4. Wird der Strom tatsächlich genutzt?: Riesige PV-Anlage nahe Gardelegen sorgt für Diskussion im Stadtrat

Bei der Abstimmung über den Bau einer großen Photovoltaik-Freiflächenanlage nahe Berge scheiden sich im Gardelegener Stadtrat die Geister. Was Aussagen der Avacon damit zu tun haben...

Von Stefanie Herrmann 13.10.2025, 18:16
Bei Berge soll auf rund 70 Hektar eine Photovoltaik-Freiflächenanlage entstehen. Der Stadtrat ist gespaltener Meinung.
Bei Berge soll auf rund 70 Hektar eine Photovoltaik-Freiflächenanlage entstehen. Der Stadtrat ist gespaltener Meinung. Symbolfoto: IMAGO/Sven Simon

Gardelegen. - Die geplante rund 70 Hektar große Photovoltaik-Freiflächenanlage (PVFA) bei Berge hat die nächste Hürde im Stadtrat gemeistert. Einig waren sich die Räte aber wie schon im Januar 2024 nicht.