Besorgte Anrufer in der Volksstimme-Redaktion wundern sich über eine riesige Rauchsäule über dem Truppenübungsplatz Altmark und Brandgeruch in Gardelegens Innenstadt. Die Bundeswehr beruhigt.

Eine große Rauchwolke war gestern über dem Truppenübungsplatz Altmark zu sehen. Viele Bürger machten sich Sorgen.

Gardelegen/Letzlingen - Aufgeregte Leser meldeten sich am Montagvormittag in der Volksstimme-Redaktion, weil sie außerhalb von Gardelegen eine hohe Rauchsäule bemerkt hatten. Gegen Mittag roch es dann auch in der Innenstadt deutlich verbrannt.