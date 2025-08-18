Gardelegener beunruhigt Riesige Rauchsäule: Auf dem Truppenübungsplatz Altmark brennt es
Besorgte Anrufer in der Volksstimme-Redaktion wundern sich über eine riesige Rauchsäule über dem Truppenübungsplatz Altmark und Brandgeruch in Gardelegens Innenstadt. Die Bundeswehr beruhigt.
18.08.2025, 15:19
Gardelegen/Letzlingen - Aufgeregte Leser meldeten sich am Montagvormittag in der Volksstimme-Redaktion, weil sie außerhalb von Gardelegen eine hohe Rauchsäule bemerkt hatten. Gegen Mittag roch es dann auch in der Innenstadt deutlich verbrannt.