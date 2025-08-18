weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Gardelegener beunruhigt: Riesige Rauchsäule: Auf dem Truppenübungsplatz Altmark brennt es

Besorgte Anrufer in der Volksstimme-Redaktion wundern sich über eine riesige Rauchsäule über dem Truppenübungsplatz Altmark und Brandgeruch in Gardelegens Innenstadt. Die Bundeswehr beruhigt.

Von Stefanie Herrmann 18.08.2025, 15:19
Eine große Rauchwolke war gestern über dem Truppenübungsplatz Altmark zu sehen. Viele Bürger machten sich Sorgen.
Eine große Rauchwolke war gestern über dem Truppenübungsplatz Altmark zu sehen. Viele Bürger machten sich Sorgen. Foto: Bundeswehrfeuerwehr

Gardelegen/Letzlingen - Aufgeregte Leser meldeten sich am Montagvormittag in der Volksstimme-Redaktion, weil sie außerhalb von Gardelegen eine hohe Rauchsäule bemerkt hatten. Gegen Mittag roch es dann auch in der Innenstadt deutlich verbrannt.