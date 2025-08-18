Zur Eröffnung gibts kostenloses Eis XXL-Krakauer und Burger: Neues Imbiss-Highlight in Burg eröffnet
Der neue Imbiss an der Total-Tankstelle in Burg bietet neben den Klassikern vor allem deftige Kost im XXL-Format. Zur Eröffnung wartet auf Kunden ein kostenloses Eis.
18.08.2025, 18:05
Burg - Lucas Rehfeld hat seine Berufung gefunden: Leute satt machen. Seit vielen Jahren betreibt der gebürtige Burger mit seinem Geschäftspartner Thomas Koch bereits die erfolgreiche Anubis Lounge in der Schartauer Straße in Burg.