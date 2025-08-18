Bungalowsiedlung vor 50 Jahren entstanden Wo die Feuerwehr im Kreis Stendal einen Regenbogen zaubert
Im Naherholungsgebiet Schönfeld unweit von Havelberg fühlen sich Camper und Ausflügler wohl. Verein hat Ideen für 2026, ist beim Sommerfest zu erfahren.
Aktualisiert: 18.08.2025, 18:07
Schönfeld. - Das Ambiente direkt am See in Schönfeld passt. Das hat das Sommerfest gezeigt, zu dem der Verein Naherholungsgebiet Schönfeld viele Gäste begrüßt hat. Die Premiere an der Badestelle ist gelungen, schätzt Vorsitzender Dirk Eberhardt ein.