Im Naherholungsgebiet Schönfeld unweit von Havelberg fühlen sich Camper und Ausflügler wohl. Verein hat Ideen für 2026, ist beim Sommerfest zu erfahren.

Wo die Feuerwehr im Kreis Stendal einen Regenbogen zaubert

Beim Sommerfest am See in Schönfeld sorgt die Feuerwehr für Wasserspiele und einen Regenbogen.

Schönfeld. - Das Ambiente direkt am See in Schönfeld passt. Das hat das Sommerfest gezeigt, zu dem der Verein Naherholungsgebiet Schönfeld viele Gäste begrüßt hat. Die Premiere an der Badestelle ist gelungen, schätzt Vorsitzender Dirk Eberhardt ein.