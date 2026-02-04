Durch die anhaltend kalten Temperaturen sind die Gewässer der Region komplett vereist. Für Schlittschuhläufer und Winterliebhaber ist das perfekt. Doch besonders für Kinder können die Eisflächen gefährlich werden.

Der Stadtgraben in Gardelegen ist zugefroren. Für den Silberreiher ist das kein Problem, aber wie sicher ist das Eis für Schlittschuhläufer oder Spaziergänger?

Gardelegen - Der Winter hat die Altmark weiterhin fest im Griff. Schneefälle und Eis sorgen bei Autofahrern zwar für Ärger, bei Ferienkindern jedoch für Freude und Spaß. So ist beispielsweise der Stadtgraben in Gardelegen derzeit ein beliebtes Ziel für Schlittschuhläufer und Winterliebhaber. Auch zum Eisbaden und Eisangeln werden die Gewässer der Einheitsgemeinde genutzt. Das birgt aber auch einige Gefahren.