Saatkrähen schon wieder aktiv in Sachsen-Anhalts größter Kolonie

Kalbe - Die Wintermonate sind erfahrungsgemäß jene Zeit, in denen Anwohner des Kalbenser Stadtparks vergleichsweise Ruhe haben. In diesem Jahr ist das anders. Die Saatkrähen, die nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt sind und die hier die größte zusammenhängende Kolonie Sachsen-Anhalts bilden, machen schon wieder Radau und Dreck, besonders in den Vormittagsstunden.