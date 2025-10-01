Eine Frau aus der Altmark bewahrt Schicksale von Männern, die der Zweite Weltkrieg aus ihrer Heimat riss und nie zurückkehren ließ.

In der Sammlung von Birgit Hinz finden sich auch viele Fotos. Dieses zeigt das Grab eines Soldaten.

Letzlingen - In Letzlingen kennt man Birgit Hinz als die Frau, die alte Schubladen öffnet und dabei Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg ans Licht holt. Zwischen vergilbten Briefen, Fotos und Dokumenten spürt sie das Leben junger Männer auf, die hier geboren wurden, lebten, liebten und die der Krieg von einem Tag auf den anderen aus ihrer Heimat riss. Viele kehrten nie zurück. Zwei dieser Geschichten berühren die Letzlingerin besonders.