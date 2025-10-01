Der Schießsportverein Rathmannsdorf hat eine kreative Schützenschwester in seinen Reihen. Neben „wilden Preisen“ dürfen sich Kinder auf wunderbare Pokale freuen.

Die wunderschönen Pokale für das Laserschießen der Kinder.

Rathmannsdorf. - Wenn es am Sonnabend, 4. Oktober, ab 14 Uhr, um „wilde Preise“ beim Rehbratenschießen des Schießsportvereins Rathmannsdorf (SSVR) geht, warten als Trophäen im Vereinsdomizil (ehem. LPG) auch drei wunderbare Pokale für den Kinderwettbewerb (bis 14 Jahre, Lasergewehr).