  4. Wirtschaft im Harz: Fleischerei Hesse eröffnet Filiale in Wernigerode

Einkaufen im Harz Fleischerei Hesse aus dem Huy eröffnet Filiale in Supermarkt in Wernigerode 

Das im Huy ansässige Familienunternehmen Hesse erweitert sein Filialnetz: Am 1. Oktober eröffnet ein weiteres Geschäft in einem Supermarkt in Wernigerode. Was die Kunden hier erwartet.

Von Maria Lang Aktualisiert: 01.10.2025, 12:13
Fleischerei-Chef Justin Hesse mit seinem Team Eileen Wilke, Soveig Hoefert, Betty Rettmer und Birgit Klaus (von links) in der neuen Filiale in Wernigerode. Foto: Maria Lang

Wernigerode/Dingelstedt. - Sechs Wochen Umbau und Vorbereitung liegen hinter Justin Hesse und seinem Team - am 1. Oktober ist es soweit: Die neue Filiale der Dingelstedter Fleischerei eröffnet in Wernigerode. „Wir sind schon ein bisschen aufgeregt und freuen uns sehr - das war lange Zeit ein Traum von uns“, sagt der Junior-Chef.