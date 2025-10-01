Der Stadtrat hat für die Abberufung des Genthiner Wehrleiters und die Berufung eines neuen Stellvertreters votiert.

Bei der Feuerwehr in Genthin gibt es personelle Wechsel

Genthin - Bei der Freiwilligen Feuerwehr und der Feuerwehr in Schopsdorf gibt es personelle Veränderungen. Der Genthiner Stadtrat hat über diese aktuell befunden.

Einstimmig wurde für die Abberufung des Genthiner Stadtwehrleiters Christian Giese gestimmt. Er hatte Anfang September seinen Rücktritt eingereicht. Vorausgegangen waren seiner Entscheidung Diskussionen zur geplanten finanziellen Entschädigung von Feuerwehrleuten, bei der Giese eine andere Meinung über die Höhe hatte als die Stadtverwaltung.

Neuer stellvertretender Stadtwehrleiter

Christian Giese ist nicht mehr Stadtwehrleiter in Genthin. Foto: Stadt Genthin

Neu besetzt wurde der Posten des stellvertretenden Stadtwehrleiters in Genthin. Einstimmig wurde Benjamin Rothenpieler vom Stadtrat berufen. Er ist seit vielen Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Dretzel und ist dort stellvertretender Ortswehrleiter.

Benjamin Rothenpieler ist stellvertretender Stadtwehrleiter in Genthin. Foto: Falk-Holger Schmidt

Abberufung bei der Feuerwehr in Schopsdorf

Eine Abberufung gab es in Schopsdorf. Dort hatte der stellvertretende Ortswehrleiter Daniel Jänisch seinen Rücktritt eingereicht. Er wäre eigentlich noch bis 2027 in dieser Funktion verblieben, hatte aber vor geraumer Zeit um seine Abberufung gebeten.

Sowohl beim Stadtwehrleiter in Genthin als auch beim stellvertretenden Ortswehrleiter in Schopsdorf wird mit der erfolgten Abberufung ein Verfahren in Gang gesetzt, bei dem Vorschläge gemacht und eine Neubesetzung vorbereitet wird.