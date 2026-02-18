Möllerbrücke Sanierung im Drömling sorgt weiterhin für lange Sperrung
Die denkmalgeschützte Möllerbrücke zwischen Gardelegen und Calvörde ist seit Jahren im Umbau. Trotz abgeschlossener Sanierung und Neubauarbeiten kommt es wieder zu Verzögerungen.
Drömling/Kämkerhorst - Die Endlos-Geschichte Möllerbrücke in Kämkerhorst nahe Piplockenburg – die Sanierung beschäftigt die Beteiligten seit zwei Jahrzehnten – hat sich nun offenbar auch in der aktiven Bauphase fortgesetzt. Ursprünglich sollte die Sanierung der denkmalgeschützten Brücke und der Neubau einer Ohre-Querung über diese Brücke Ende vorigen Jahres abgeschlossen sein. Ist sie aber nicht. Die Verbindung zwischen den Drömlingsgemarkungen Gardelegen und Calvörde ist noch immer gesperrt. Und es ist auch noch unklar, wann die Freigabe erfolgt und damit auch, wann die Zeit der langen Umfahrungen vorbei ist.