Die denkmalgeschützte Möllerbrücke zwischen Gardelegen und Calvörde ist seit Jahren im Umbau. Trotz abgeschlossener Sanierung und Neubauarbeiten kommt es wieder zu Verzögerungen.

Ende vorigen Jahres wurde die Baustelle Möller-Brücke am Informationszentrum Kämkerhorst mit einer beheizbaren Gerüstumhausung eingepackt, so dass auch – soweit es möglich war – bei winterlichen Bedingungen weiter gearbeitet werden konnte.

Drömling/Kämkerhorst - Die Endlos-Geschichte Möllerbrücke in Kämkerhorst nahe Piplockenburg – die Sanierung beschäftigt die Beteiligten seit zwei Jahrzehnten – hat sich nun offenbar auch in der aktiven Bauphase fortgesetzt. Ursprünglich sollte die Sanierung der denkmalgeschützten Brücke und der Neubau einer Ohre-Querung über diese Brücke Ende vorigen Jahres abgeschlossen sein. Ist sie aber nicht. Die Verbindung zwischen den Drömlingsgemarkungen Gardelegen und Calvörde ist noch immer gesperrt. Und es ist auch noch unklar, wann die Freigabe erfolgt und damit auch, wann die Zeit der langen Umfahrungen vorbei ist.