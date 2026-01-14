Was als einfache Brückensanierung begann, entwickelt sich zu einem millionenschweren Bauprojekt voller Probleme: Umleitungen, unvorhergesehene Schwierigkeiten und strenge Vorschriften bringen Anwohner und Verantwortliche an ihre Grenzen.

Denkmal unter Beton: So treibt die Möllerbrücke in Kämkerhorst die Kosten auf drei Millionen Euro

Unter einem beheizten Zelt arbeiten Maik Kupczak (v. l.), Sascha Richter und Michael Könnecke vom Bauunternehmen Matthäi aus Magdeburg auf der Brücke in Kämkerhorst: Mit offener Flamme verlegen sie die Schweißbahnen für die Abdichtung – wetterunabhängig trotz Winterbedingungen.

Kämkerhorst/Mannhausen - Auf der Brückenbaustelle in Kämkerhorst bietet sich ein ungewöhnliches Bild: Unter einem großen, zeltartigen Schutzdach lodert eine offene Flamme, während Arbeiter konzentriert ihre Geräte führen. Statt unter freiem Himmel wird hier über dem Wasser der Ohre wie in einer provisorischen Werkhalle gearbeitet.