Baustelle sorgt für Ärger Denkmal unter Beton: So treibt die Möllerbrücke in Kämkerhorst die Kosten auf drei Millionen Euro
Was als einfache Brückensanierung begann, entwickelt sich zu einem millionenschweren Bauprojekt voller Probleme: Umleitungen, unvorhergesehene Schwierigkeiten und strenge Vorschriften bringen Anwohner und Verantwortliche an ihre Grenzen.
14.01.2026, 18:15
Kämkerhorst/Mannhausen - Auf der Brückenbaustelle in Kämkerhorst bietet sich ein ungewöhnliches Bild: Unter einem großen, zeltartigen Schutzdach lodert eine offene Flamme, während Arbeiter konzentriert ihre Geräte führen. Statt unter freiem Himmel wird hier über dem Wasser der Ohre wie in einer provisorischen Werkhalle gearbeitet.