  4. Ortstermin bringt kurzfristige Lösung: Schadenbegrenzung für die Turnhalle in Kalbe

Bei einem Ortstermin in der Turnhalle ist gemeinschaftlich überlegt worden, wie mit der missglückten Fußbodenversiegelung umgegangen werden kann.

Von Cornelia Kaiser 05.11.2025, 18:30
Besprechung in der Turnhalle mit VfL-Vorstand, Bürgermeister und Unternehmern. Hinten trainiert derweil der Leichtathletik-Nachwuchs.
Besprechung in der Turnhalle mit VfL-Vorstand, Bürgermeister und Unternehmern. Hinten trainiert derweil der Leichtathletik-Nachwuchs. Foto: Cornelia Kaiser

Kalbe - Schadensbegrenzung: So lautete das Stichwort, das am Mittwochnachmittag in der Kalbenser Turnhalle galt. Dort suchten Unternehmer, Vertreter der Stadtverwaltung und des VfL gemeinsam – und konstruktiv – nach einer kurzfristigen Lösung für das Fußbodenproblem.