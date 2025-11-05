Bei einem Ortstermin in der Turnhalle ist gemeinschaftlich überlegt worden, wie mit der missglückten Fußbodenversiegelung umgegangen werden kann.

Schadenbegrenzung für die Turnhalle in Kalbe

Besprechung in der Turnhalle mit VfL-Vorstand, Bürgermeister und Unternehmern. Hinten trainiert derweil der Leichtathletik-Nachwuchs.

Kalbe - Schadensbegrenzung: So lautete das Stichwort, das am Mittwochnachmittag in der Kalbenser Turnhalle galt. Dort suchten Unternehmer, Vertreter der Stadtverwaltung und des VfL gemeinsam – und konstruktiv – nach einer kurzfristigen Lösung für das Fußbodenproblem.